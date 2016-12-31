"Таких, как ты, драли розгами": муж Рынски пригрозил журналисту Пархоменко

Муж светского обозревателя Божены Рынски Игорь Малашенко пригрозил журналисту Сергею Пархоменко поркой.

Муж светского обозревателя Божены Рынски Игорь Малашенко пригрозил журналисту Сергею Пархоменко поркой розгами на конюшне. Его слова Рынска привела на своей странице в Facebook.

"Человек, известный под псевдонимом "Сергей Пархоменко"! С Игорем Малашенко общаюсь я, и он просил передать следущеее: "Пока не было фейсбука, таких, как ты, драли розгами на конюшне. И правильно делали". Готов сказать это вам в лицо", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).

Это был ответ на пост Пархоменко, в котором ужшкммт он просил Малашенко "запретить ей употреблять слово "диссидент".

"Если здесь есть кто-нибудь, кто общается с Игорем Малашенко (или, что скорее всего, Игорь Малашенко сам это читает, из-под какого-нибудь нейтрального никнэйма), попросите его, пожалуйста, запретить этой женщине употреблять слово "диссидент" в том смысле, в котором она это делает в последние дни. В частности, употреблять его в отношении себя самой", - написал журналист.