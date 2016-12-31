"Таких, как ты, драли розгами": муж Рынски пригрозил журналисту Пархоменко

Муж светского обозревателя Божены Рынски Игорь Малашенко пригрозил журналисту Сергею Пархоменко поркой розгами на конюшне. Его слова Рынска привела на своей странице в Facebook.
"Человек, известный под псевдонимом "Сергей Пархоменко"! С Игорем Малашенко общаюсь я, и он просил передать следущеее: "Пока не было фейсбука, таких, как ты, драли розгами на конюшне. И правильно делали". Готов сказать это вам в лицо", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).
Это был ответ на пост Пархоменко, в котором ужшкммт он просил Малашенко "запретить ей употреблять слово "диссидент".
"Если здесь есть кто-нибудь, кто общается с Игорем Малашенко (или, что скорее всего, Игорь Малашенко сам это читает, из-под какого-нибудь нейтрального никнэйма), попросите его, пожалуйста, запретить этой женщине употреблять слово "диссидент" в том смысле, в котором она это делает в последние дни. В частности, употреблять его в отношении себя самой", - написал журналист.