"Наложил под стол": в соцсетях поглумились над "потерянным разумом" Обамы (ФОТО)

Блогеры бурно комментируют решение администрации Барака Обамы о выдворении российских дипломатов из США.

Пользователи соцсетей активно обсуждают новые антироссийские санкции, в рамках которых 35 российских дипломатов были высланы из США. Политологи объяснили такие шаги Вашингтона политической агонией действующего президента Барака Обамы.

Решение адм. Обамы - не только отравленный "подарок" Трампу, но и демонстрация готовности враждебных России кругов продолжать "хол. войну". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 декабря 2016 г.

Новые антиросс.шаги Обамы за 3 недели до прихода Трампа - тот самый случай, когда "мертвый хватает живого" и пытается навязать ему свою волю — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 декабря 2016 г.

Блогеры мгновенно ужшкммт отреагировали на новость, назвав такое решение подлым поступком не желающего уходить со своего поста американского президента.

обама - позор америки . — Вася (@ertkn123df57) 30 декабря 2016 г.

Наглость правительства США не имеет границ. Высылать наших дипломатов. Напрашивается один вопрос. Вы совсем потеряли разум?! — Вячеслав Винокуров (@VyacheslavII) 30 декабря 2016 г.

США высылают из страны 35 российских дипломатов pic.twitter.com/0qJFnQM1rl — Выпускайте Кракена! (@rls_the_kraken) 30 декабря 2016 г.

@BarackObama Обама вычисляет по расписанию самолетов лучшее время для выдворения российских дипломатов ! pic.twitter.com/H3qGRjga3M — Elena В® (@B_Elena__) 30 декабря 2016 г.

"Обама не миротворец он друг террористов", "Недолго осталось — отберут скоро у него гранату", "Санкционная истерика", — такие комментарии оставляют пользователи.

Как любой трезво думающий либерал-интеллектуал, Обама не может освободить кабинет, не нацарапав похабщину на стене и не наложив под стол. — Филипп Масловский (@soulstray) 30 декабря 2016 г.

Обама уходя какает под двери Трампу от души pic.twitter.com/r3AkGBQKFO — Цыцулечкi #ЗаДротам (@Tits_Statkevich) 30 декабря 2016 г.

Однако многие юзеры во всю шутили на тему "изгнания" российских дипломатов.

Коротко о высылке дипломатов из США: Они хотели бы жить на Манхетене, но их в Москве ждут пакеты с пакетами. — vrЁm.online (@vrEm_online) 30 декабря 2016 г.

Звонок на радио: Поставьте для наших дипломатов песню группы Сектор Газа - Домой, пора домой! — Павел Эскобаров (@Pascuda) 30 декабря 2016 г.

Один из 35 высланных дипломатов. pic.twitter.com/TvJasHsOuz — Дмитрий Петров (@PetrovDV) 30 декабря 2016 г.

Нашлись также и те, кто посчитал, что новые санкции на самом деле были введены в связи с успехами РФ в Сирии.

Российских дипломатов из США высылают в ответ еа высылку американских "дипломатов" из Алеппо. — Игорь Юшин (@YUSHIN100) 30 декабря 2016 г.

США высылают 35 российских дипломатов, им дано 72 часа на сборы



ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ РОССИИ - выслать 72 дипломата и дать 35 часов на сборы ))) — Aleksandrs Staseluns (@staseluns) 30 декабря 2016 г.

На месте наших властей, я бы выслал 70 американских дипломатов и назвал бы эту акцию "Двойной удар".. — Сергей Голубев ☭ (@SFGO1976) 30 декабря 2016 г.