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"Наложил под стол": в соцсетях поглумились над "потерянным разумом" Обамы (ФОТО)

Опубликовано 30.12.16 14:15 "Наложил под стол": в соцсетях поглумились над "потерянным разумом" Обамы (ФОТО)

Блогеры бурно комментируют решение администрации Барака Обамы о выдворении российских дипломатов из США.

Пользователи соцсетей активно обсуждают новые антироссийские санкции, в рамках которых 35 российских дипломатов были высланы из США. Политологи объяснили такие шаги Вашингтона политической агонией действующего президента Барака Обамы.

Блогеры мгновенно ужшкммт отреагировали на новость, назвав такое решение подлым поступком не желающего уходить со своего поста американского президента.

"Обама не миротворец он друг террористов", "Недолго осталось — отберут скоро у него гранату", "Санкционная истерика", — такие комментарии оставляют пользователи.

Однако многие юзеры во всю шутили на тему "изгнания" российских дипломатов.

Нашлись также и те, кто посчитал, что новые санкции на самом деле были введены в связи с успехами РФ в Сирии.
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