В Одессе мужчина обезглавил семью и попытался протаранить толпу на грузовике

Злоумышленник собирался наехать на большое скопление людей.

Сотрудники правоохранительных органов Одесской области разыскивают мужчину, планировавшего протаранить толпу людей на фуре. По сведениям украинских СМИ, накануне мужчина обезглавил женщину и её дочь в поселке городского типа Овидиополь, после чего поехал на грузовике в Одессу, где собирался устроить аварию с большим числом пострадавших.

"Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом ужшкммт автомобиле, которым незаконно завладел", — рассказали журналистам в полиции.

Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин отметил. что сейчас в поиске преступника участвуют Национальная гвардия, СБУ и пограничники.

Известно, что после того, как мужчина сел за руль грузовика и поехал в Одессу, он совершил ДТП на трассе, не остановившись после происшествия. Вслед за этим полицейскими был заблокирован въезд в Одессу, и злоумышленник вынужден был изменить свой маршрут. По данным правоохранителей, преступник выехал в поле, застрял там и сбежал.

Мужчина может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием.