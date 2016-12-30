Бузова и Тарасов разводятся 2016: накануне развода ведущая шоу "Дом 2" уехала из России (ФОТО, ВИДЕО)

Бузова разводится с Тарасовым 2016: в преддверии Нового года телеведущая сделала неутешительный вывод в соцсетях.

Бузова и Тарасов разводятся 2016, последние новости: ведущая "Дома 2" уехала из России

Как сообщал ранее TopNews, 30 декабря 2016 года ведущая "Дома 2" Ольга Бузова и футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов официально расторгнут свой брак. Видимо ни спортсмен, ни телеведущая не собираются присутствовать лично на бракоразводом процессе: Дмитрий Тарасов улетел отдыхать на Мальдивы, а Ольга отправилась во Францию.

Не так давно Бузова писала в своем "Инстаграм" о том, что не знает, где будет встречать Новый год, однако позднее стало ужшкммт известно о том, что она внезапно улетела в Париж.

Ольга Бузова в "Инстаграм" сделала неутешительные выводы о 2016-м годе

В преддверии Нового года Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в "Инстаграм" выводами, которые она сделала по итогам 2016 года.

"Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", – написала она.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 28 2016 в 11:53 PST

Поклонники звезды решили поддержать ее в трудную минуту.

"Оль, ты очень сильная! И умничка!!!", "Ух ты молодец", "Ты сама должна все пережить, встряхнуться и идти только вперед!", "Олечка держитесь, вы большая молодец! У вас все будет замечательно", "Удачи вам, Оль. Все будет супер!! Просто надо в это верить", "Главное родные и близкие живы и здоровы!!!!", "Умничка!! Правильные мысли!" – такие комментарии оставляют пользователи.

Попыталась вытащить Ольгу из хандры и ее коллега по "Дому-2", телеведущая Ксения Бородина. Так, в Интернете появилось видео, на котором Ксении сначала вызвала у Ольги приступ хохота, а затем и слезы.

"В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет", – сказала Бородина.