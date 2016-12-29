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Сербские баскетбольные фанаты почтили память погибших при крушение российского Ту-154

Опубликовано 29.12.16 21:46 Сербские баскетбольные фанаты почтили память погибших при крушение российского Ту-154

Также болельщики вывесили баннер, который гласит: "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!"

Перед матчем с московским ЦСКА болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» спели хором в память об ансамбле имени Александрова, артисты которого погибли при крушении самолёта Ту-154 над Чёрным морем.

За несколько минут до начала игры на спортивной арене включили запись композиции "Тамо далеко" в исполнении ансамбля Александрова. Двадцатитысячный зал подпевал стоя. Также болельщики вывесили баннер, который гласит: "Пусть песню этого 20-тысячного хора ужшкммт услышат на небе!"

ЦСКА прибыли в Белград на последнюю игру первого круга регулярного чемпионата Евролиги сегодня утром. Поединок между командами проходит на Комбанк Арене, которая считается одной из крупнейших многофункциональных спортивных площадок Европы.

Напомним, 25 декабря летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега около города Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова.
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