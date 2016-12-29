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Украина ввела новые санкции против России

Опубликовано 29.12.16 21:28 Украина ввела новые санкции против России

Об этом объявил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на  пресс-служба Совбеза.

"В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Санкции, в частности, введены против лиц, которые избраны в Государственную думу "по результатам выборов в Крыму и Севастополе", членов избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были "перерегистрированы по российскому ужшкммт законодательству".

Также, согласно заявлению, санкции коснутся членов избирательных комиссий и "украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству".

СНБО также применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом, причастным «к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины».

СНБО также продлил на год все санкции, введенные ранее.
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