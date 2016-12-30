Курс доллара на сегодня, 30 декабря 2016: озвучен прогноз по курсам валют на последний день года

Курс валют на сегодня, 30 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на 30 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный регулятором официальный курс евро на сегодня опустился на 46,65 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 63,02 рубля, курс доллара на 30 декабря 2016 упал на 39,39 копейки - до 60,27 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 42,7 копейки - до 61,50 рубля.

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Финансовый эксперт "Аналитики онлайн" Сергей Душечкин отмечает, что последние ужшкммт торговые сессии уходящего года проходят в режиме экономии, затронувшей как усилия биржевых трейдеров, так и предназначенные для активных операций деньги. Большинство игроков на рынке уже ушли в негласный отпуск, потому торговые обороты на московской бирже с каждым днем становятся все меньше.

По словам эксперта, несмотря на то, что на московской бирже будет меньше выходных дней, чем у большинства российских предприятий, вряд ли стоит ожидать возвращения ликвидности на рынки ранее 9 января.

В свою очередь, региональный директор eToro в России Павел Салас указывает, что макроэкономическая ситуация пока еще остается на стороне рубля, а цены на нефть марки Brent приближаются к уровню в 58 долларам за баррель.

"В том случае, если нефти удастся закрепить достигнутые вершины, а оптимизм инвесторов не улетучится, то в начале следующего года можно ожидать нового движения к очередным рекордам и отметке в 60 долларов за баррель, полагает эксперт. "Текущая ситуация дает надежды на то, что уже в начале года российская валюта протестирует важный уровень в 60 рублей за доллар, а пара EUR/RUB пробьет отметку в 62 рубля", - приводит слова Саласа "Российская Газета".