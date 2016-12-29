В Чечне девочкам запретили быть на утренниках снежинками

В Чечне на официальном уровне девочкам запретили наряжаться на новогодние утренники в снежинок.

Руководители чеченских образовательных учреждений получили указание запретить девочкам приходить на новогодние утренники в костюмах снежинок из-за несоответствия «вайнахской этике», пишет «Кавказский узел».

"12 декабря в министерстве образования было совещание, касающееся организации новогодних праздников. Нам было дано указание предупредить родителей, что девочки должны быть одеты в соответствии с нормами вайнахской этики", - рассказала директор одной из ужшкммт школ Грозного Зарема.

Она уже дала указание педагогам проинформировать школьников и их родителей о введенных ограничениях. "Четких установок нет, но в целом запрет касается прозрачных и полупрозрачных костюмов, слишком открытых или коротких бальных платьев. Родители в недоумении, впрочем, как и мы, но такова установка "сверху", - заявила завуч одной из грозненских школ, попросившая не указывать своего имени.

В региональном министерстве образования республики отказались от устных комментариев, потребовав письменного запроса.

В октябре 2015 года департамент культуры мэрии Грозного ввел строгие правила проведения свадебных торжеств. В частности, на свадьбах было запрещено употреблять спиртное, устраивать стрельбу, появляться в несоответствующей чеченскому менталитету одежде, выход в круг одновременно нескольких танцующих пар, выход в круг без разрешения тамады, выход впереди старших, слишком близко приближаться к девушке во время танца, совершать фривольные движения во время танца, обмениваться во время танца партнершами, девушкам запрещено состязаться с парнем в танце. Также введен запрет на разрезание свадебного торта новобрачными и танец невесты.

Среди чеченских пользователей мобильного приложения WhatsApp широкое хождение получил аудиоролик с заявлением неназванного чиновника, который говорит на русском, перемежая свою речь чеченскими словами.

"Уважаемые коллеги! Предупредите родителей, что дети на новогодних мероприятиях должны одеваться в соответствии с требованиями вайнахской этики. На них должна быть приличествующая одежда, никаких "снежинок". Потом чтобы они [родители] не говорили: "мы уже приобрели", "если бы раньше предупредили, мы бы не приобрели", чтобы таких вещей не было. У нас есть 12 дней до 24-го [декабря]. Поэтому сейчас предупредите их, чтобы потом конфликтных ситуаций не возникало", - говорит выступающий.