Крушение самолета 25 декабря: Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: второй черный ящик Ту-154 найден. эксперты оценили его состояние

Крушение Ту-154 над Черным морем: Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение самолёта Минобороны России Ту-154 в районе Сочи. На рисунке изображены падающий самолёт и находящийся в нём военный, произносящий звук «а-а-а-а».

«Репертуар военного хора расширяется», — гласит подпись к карикатуре.

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: второй черный ящик Ту-154 найден. эксперты оценили его состояние

Первичный осмотр обнаруженного параметрического самописца Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, показал, что объект находится в хорошем ужшкммт состоянии.

«Состояние по внешнему виду отличное. Немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Но у него ручки на месте — это первый признак того, что, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна сохранится», — пояснил он в эфире телеканала Россия-24.

Он также уточнил, что поднятый со дна Черного моря самописец является параметрическим.

Напомним, на борту направлявшегося в Сирию военного самолета Ту-154 находились 92 человека. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство будет оказывать адресную поддержку семьям сотрудников, погибших в результате авиакатастрофы.