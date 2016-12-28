Советник Порошенко Медведев назвал Деда Мороза и Снегурочку «активной российской агентурой».

Советник президента Украины Олег Медведев предположил, что использование образов Деда Мороза и Снегурочки может играть на руку российским спецслужбам, о чем и написал в своем Facebook.

"Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе? Хотите верьте, хотите нет, но этим мучаюсь уже полдня",— написал Медведев, отметив, что этот вопрос требует "профессиональной политической консультации".

Ранее на Украине ужшкммт намеревались запретить популярный советский новогодний фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". В результате министр культуры страны всё-таки отстоял картину, и телеканалы его показали, добавляет Лайф.

В декабре прошлого года представители родительской общественности Ивано-Франковска обратились с письмом в городское управление образования и науки. Они назвали Деда Мороза и Снегурочку пережитками «старой» системы и потребовали отстранить их от торжества. Общественники отметили, что у украинского народа есть «святой Николай и Рождество Христово», напоминает Лента.ру.