Сбежавший в Сеул дипомат из КНДР рассказал о жизни элиты в Северной Корее

Тхэ Ён Хо провел первую открытую встречу с журналистами.

Экс-заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, сбежавший с семьей в Южную Корею, провел первую открытую встречу с журналистами в Сеуле. Бывший дипломат рассказал о КНДР и пообещал "полностью посвятить себя борьбе за улучшение прав человека и демократизацию в Северной Корее".

Тхэ заявил, что режим КНДР и лично Ким Чен Ын очень опасаются притока информации извне, поэтому все силы государственного аппарата направлены на фильтрацию этого потока и на слежку ужшкммт за собственными гражданами.

"Северная Корея живет в состоянии, когда внешняя информация очень строго контролируется. Исключений из этого правила нет", - приводит слова экс-дипломата "Российская Газета".

По словам Тхэ, некоторые новости из южнокорейских и иностранных источников доходят до сотрудников департамента, занимающегося политикой в отношении Сеула и до дипломатов, однако даже для них все сильно фильтруется.

"Даже заместитель председателя Орготдела партии не имеет права оказаться в той комнате в МИД, где можно видеть новостные выпуски CNN", - сказал он.

При этом люди в Северной Корее сильно тянутся к альтернативным источникам информации.

"Можно с уверенностью сказать, что все находящиеся за рубежом представители КНДР смотрят новости Южной Кореи. То, что я сейчас говорю, они уже завтра сами прочитают", - сказал бывший зампосла, отметив необходимость стимулирования притока информации в КНДР.

"Люди днем кричат: "Да здравствует наша партия!", а ночью под одеялом смотрят южнокорейские сериалы. Ким Чен Ын все это понимает, а потому слежка за людьми и контроль только усилились", - сказал Тхэ.

Он утверждает, что многие жители Северной Кореи верили в позитивные перемены с приходом молодого руководителя, однако, по словам Тхэ, вместое этого началось "правление террора".

"Даже при Ким Чен Ире такого не было... При его сыне охрана теперь в военном, а людей проверяют, наведя на них пулеметы", - сказал он, выразив мнение, что таким образом в стране намеренно нагнетается атмосфера страха.

Тхэ Ён Хо пожаловался, что работающие за рубежом дипломаты КНДР получают маленькую зарплату.

"Если брать посольство Великобритании, где я работал, то зарплата посла составляла 900-1100 долларов, заместителя посла - 700-900 долларов. Так как квартплату и прочие расходы берет на себя государство, то жить можно, но денег хватает только на еду, одежду и неотложные нужды", - пояснил дипломат.

По его словам, Ким Чен Ын распорядился полностью завершить создание ядерного оружия к 2017 году, используя для этого тот факт, что в США и Южной Корее будут выборы, поэтому правительства этих государств не смогут что-либо сделать против КНДР.

Говоря о своих планах, Тхэ Ён Хо заявил, что собирается посвятить себя борьбе за права человека в КНДР и демократизации Севера. Он подчеркнул, что у него "очень болит душа, когда думает о тех товарищах и коллегах, кто может пострадать" из-за его побега и последующих действий. Он выразил намерение бороться с режимом "даже если придется поплатиться за это жизнью", указывая на возможность возмездия со стороны спецслужб Пхеньяна.

Ранее северокорейские власти уже раскритиковали побег заместителя посла, назвав его предателем. Помимо всего прочего, Тхэ обвинили и в изнасиловании несовершеннолетних, однако Сеул и сам экс-дипломат категорически опровергают эти обвинения.