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В Кремле отрицают причастность к "сговору по допингу" российских чиновников

Опубликовано 28.12.16 15:10 В Кремле отрицают причастность к "сговору по допингу" российских чиновников

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания The New York Times о системе допинга в России.

Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в России ждут результатов расследования. "Существуют подозрения в причастности этого гражданина (бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — ред.), который, собственно, и ужшкммт воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем", — заявил пресс-секретарь президента.

Более того, Кремль не относится к признаниям о существовании допинг-системы в России, опубликованным газетой The New York Times, как к первоисточнику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник. Нужно проверить достоверность этих слов... Насколько действительны слова, которые ей [главе РУСАДА Анне Анцелиович] приписываются, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы», — заявил Песков.

Как писал Topnews, ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что российские спортивные чиновники впервые признали существование допинг-системы в стране. О том, что в этой сфере был «институциональный сговор», в интервью изданию якобы рассказала исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович. При этом она подчеркивала, что представители высшего руководства страны в сговор вовлечены не были.
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