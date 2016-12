ИноСМИ сообщили о сговоре чиновников в России и системе допинга Как пишет New York Times, и.о. гендиректора РУСАДА признала факт сговора в сфере допинга. Российские чиновники впервые признали наличие в стране целой системы приема допинга с участием ведущих спортсменов и тренеров, пишет The New York Times. Выдержки из статьи приводит "Газета.ру". По словам исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА Анны Анцелиович, «это был институциональный сговор». При этом она подчеркнула, что российские власти не имеют к этому никакого отношения. В газете отмечается, что ситуацию прокомментировал и глава независимой общественной антидопинговой ужшкммт комиссии Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Приводятся его слова о том, что в России "допустили много ошибок" и нужно найти причины, "по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются". Кроме того, Смирнов добавил, что прием спортсменами допинга мог быть мотивирован тем, что российские спортсмены воспринимали это как преференции для западных атлетов. В свою очередь арбитр Спортивного арбитражного суда Виктор Березов отметил, что система допинга в России «сломана». Твитнуть Другие материалы по этой теме Новый допинг-тест Поветкина показал отрицательный результат СМИ: олимпийские призеры Сочи отстранены за допинг Новости наших партнеров