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Ющенко назвал Достоевского, Репина и Чайковского творцами "украинской цивилизации" (ВИДЕО)

Опубликовано 28.12.16 12:05 Ющенко назвал Достоевского, Репина и Чайковского творцами "украинской цивилизации" (ВИДЕО)

Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал писателя Фёдора Достоевского, художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского представителями "уникальной украинской цивилизации".

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Федора Достоевского украинским писателем, а Петра Чайковского украинским композитором. Видео с его бьет рекорды на YouTube.

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа – это украинский художник, а Чайковский — чайка – это украинский композитор, что Достоевский – это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий", — заявил Ющенко.

При этом бывший президент подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что ужшкммт эти деятели культуры были русскоязычными так как суть их творчества сводилась к созданию именно «украинской цивилизации».

Напомним, Илья Репин родился в Харьковской губернии, где в уланском полку проходил службу его отец, и украинские мотивы в творчестве художника действительно присутствуют.

Петр Чайковский — уроженец Вятской губернии, его прадед по отцовской линии православный шляхтич из-под Кременчуга, а по материнской линии у знаменитого композитора французские корни.

Род Федора Достоевского якобы ведет свое начало от крещеного татарского мурзы, но затем его предки перебрались в Великое княжество Литовское — на территорию современной Белоруссии, а затем на Украину, где родился отец знаменитого писателя. Сам Федор Достоевский — уроженец Москвы.
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