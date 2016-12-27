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YouTube ВИДЕО 3D-реконструкции крушения самолета в Сочи появилось в Сети

Опубликовано 27.12.16 13:24 YouTube ВИДЕО 3D-реконструкции крушения самолета в Сочи появилось в Сети

На Ютуб опубликовали ВИДЕО, на котором специалисты детально воссоздали момент крушения Ту-154 над Черным морем. Тем временем эксперт засомневался в показаниях очевидца авиакатастрофы.

Телеканал "Рен-ТВ", со слов очевидца крушения Ту-154 в Черном море, составил 3D-реконструкцию авиакатастрофы, жертвами которой стали 92 человек.

По последним данным, самолет, вылетевший из аэропорта Адлера рано утром 25 декабря, исчез с экранов радаров всего через несколько минут после взлета.

YouTube ВИДЕО: хронология крушения Ту-154 над Черным морем

Как рассказал свидетель трагедии, положение самолета перед крушением было сравнимо с мотоциклом, едущим на заднем колесе.

Известно, что Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх ужшкммт носом, причем авиалайнер стал быстро снижаться, как будто пилоты пытались посадить его на воду.

Крушение Ту-154: ВИДЕО реконструкция падения самолета в Черное море

В свою очередь, эксперт в авиационной отрасли засомневался в показаниях свидетеля. По мнению специалиста, очевидец вряд ли мог отчетливо разглядеть самолет в небе.

Как пишет RNS, уже на второй минуте полета Ту-154 летел с выключенными фарами, а отметка самолета пропала с радаров в 5.27, тогда как восход солнца произошел после 7 утра.

"Странное" снижение, о котром рассказал очевидец, могло быть вызвано рассинхронизацией уборки механизации крыла. По словам эксперта, по время взлета и посадки все части крыльев должны двигаться синхронно, а несинхронный выпуск закрылков, может привести к гибели лайнера.

Как писал TopNews, самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря 2016. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека.
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