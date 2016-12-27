Генпрокуратура проверит слова Божены Рынски о погибших при крушении Ту-154

С просьбой проверить высказывания Рынски в Генпрокуратуру обратился член Общественной палаты Артем Кирьянов. 70 тысяч россиян хотят, чтобы Рынску лишили гражданства.

Генеральная прокуратура России даст правовую оценку заявлению журналистки Божены Рынски в соцсетях о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистах телекомпании НТВ. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в связи с обращением члена Общественной палаты РФ Артема Кирьянова в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Рынски, передает ТАСС.

По словам представителя Генпрокуратуры, "запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном ужшкммт порядке, как только мы получим соответствующие документы".

"Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", - добавил Александр Куренной.

Тем временем больше 70 тысяч человек на сайте change.org проголосовали за то, чтобы светского обозревателя Божену Рынску лишили гражданства. Они такие образом отреагировали на написанное Рынски о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи.

Как писал TopNews, ранее Божена Рынска опубликовала в соцсетях сообщение, в котором порадовалась гибели журналистов НТВ, находившихся на борту разбившегося в Черном море самолете Ту-154. При этом она подчеркнула, что хотела бы, чтобы на борту находились одни представители этого телеканала. Заявления светской обозревательницы вызвали шквал возмущений в ее адрес.

Между журналисткой и сотрудниками НТВ два года назад произошел конфликт, который закончился судебным разбирательством.