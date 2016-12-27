Крушение Ту-154 над Черным морем: СМИ рассказали о показаниях очевидца

Крушение Ту-154, последние новости: на основании этой информации у следователей появилась приоритетная версия падения самолета.

Крушение самолета в Сочи 2016, последние новости: показания свидетелям помогли следствию определиться с основной версией падения ТУ-154

Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на близкий к расследованию источник, на основании показаний свидетелей крушения Ту-154 над Черным морем у следствия появилась приоритетная версия падения самолета.

По информации издания, очевидцем стал, в частности, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся на момент трагедии на катере ужшкммт в акватории Сочи.

Свидетель произошедшего рассказал, что после вылета из Адлера Ту-154 сразу начал быстрое снижение к поверхности моря, "как будто собирался совершить на нее посадку", причем авиалайнер передвигался на низкой скорости и с "неестественно задранным вверх носом".

Очевидец сравнил положение Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

"Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул", – цитирует издание очевидца.

По словам экспертов, описываемая свидетелем картина подтверждает тот факт, что причиной крушения лайнера могла стать ошибка пилота, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх.

Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря. Катастрофе могли способствовать технические факторы. Например, возможная перегруженность самолета (пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Ранее о том, что командир экипажа Ту-154 пытался посадить самолет на воду, сообщал источник ТАСС: на это указывала найденная разрушенная хвостовая часть самолета.

Как писал TopNews, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение спустя несколько минут после взлета 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также 9 российских журналистов. Все они погибли.