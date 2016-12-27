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Крушение самолета 25 декабря 2015: командир экипажа Ту-154 пытался посадить самолет на воду

Опубликовано 26.12.16 23:16 Крушение самолета 25 декабря 2015: командир экипажа Ту-154 пытался посадить самолет на воду

Крушение Ту-154 над Черным морем: водолазы подняли около 70 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе.

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: командир экипажа Ту-154 пытался посадить самолет на воду

Сегодня вечером в Минобороны сообщили о том, что часть фюзеляжа с иллюминаторами поднята с места крушения Ту-154 в Черном море и доставлена на берег. Кроме того, найдена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя и еще ряд обломков.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, разрушения хвостовой части самолета указывают на то, что ужшкммт экипаж пытался посадить самолет на воду.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что причиной крушения Ту-154 могли стать перегруз и отказ техники.

Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжается безостановочно 24 часа. С наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями.

Крушение Ту-154 над Черным морем: водолазы подняли около 70 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе

Водолазы подняли около 70 фрагментов тел погибших в результате катастрофы с участием самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море. Ранее сообщалось, что во время подъема крупных объектов фюзеляжа было обнаружено тело командира экипажа Романа Волкова. Это удалось определить по знакам отличия на форме.

Фото: Роман Волков, командир потерпевшего крушение Ту-154 

К настоящему моменту известно также, что жертвами авиакатастрофы стали 28 жителей Московской области, их семьям оказывают психологическую и материальную помощь. Семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы, столичные власти выплатят по 1 млн рублей.

Кроме того в район поисковой операции в Черном море прибыл самоходный кран "Черноморец-11" грузоподъемностью до 100 тонн, а также два батискафа и дополнительные силы беспилотной авиации, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. В связи с трагедией в понедельник по стране объявлен национальный траур. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.
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