Крушение самолета 25 декабря: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Крушение Ту-154 над Черным морем: названа новая версия крушения самолет Ту-154 в Сочи.

Авиакатастрофа в Сочи 2016, последние новости: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем уже опознано, однако пока не уточняется, кто это, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

"В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы", - сказал собеседник агентства, добавив, что для оказания ужшкммт помощи родственникам погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.

Отметим, что все тела будут доставлены для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.

Между тем по данным Лайф, в сочинском морге опознали тело лётчика первого класса Романа Волкова, который находился за штурвалом самолёта Ту-154, потерпевшего крушение над Чёрным морем. В ближайшее время тело будет доставлено в Москву для проведения судебно-медицинской и генетической экспертизы.

Крушение Ту-154 над Черным морем: названа новая версия крушения самолет Ту-154 в Сочи

Тем временем источник "Интефакса" знакомый с ситуацией сообщил, что авиакатастрофа Ту-154 могла произойти из-за перегруза и отказа техники.

«Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море», — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что версия теракта практически исключена: «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию».

Более того источник напомнил о словах очевидцев, которые отметили, что Ту-154 необычно долго летел низко и не набирал высоту.

«Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», — пояснил собеседник агентства.

При этом он усомнился в версии о некачественном топливе: «Одновременно с рухнувшим самолетом в Сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили свои полеты».

Напомним, 25 декабря самолет Ту-154 потерпел крушение через две минуты после вылета из Адлера. Катастрофа произошла рано утром. На борту самолета Минобороны находились 92 человека. Спустя несколько часов фрагменты самолета нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. В самолете находились военные, журналисты, а также Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим с Новым годом.