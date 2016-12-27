Об этом рассказала сестра Мевлют Мерт Алтынташ.

Турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, застреливший российского посла в Анкаре Андрея Карлова, успешно сдал экзамены, пытаясь стать охранником президента Турции, но его не приняли на работу из-за короткого срока службы в полиции, пишет NEWSru.com со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

"Мой отец умер, когда я была маленькой, мать снова вышла замуж, когда мне исполнилось четыре года. Меня вырастили дед и бабка, потому что мать постоянно работала", - поведала ужшкммт она.

Сехер также рассказала, что в детские годы она и ее брат выучился читать Коран, а брат совершал намаз, а став студентом, он сделался более религиозным. "В полицейской школе он стал молиться по пять раз в день", - отметила сестра террориста, добавив, что ее семья никогда не была религиозной.

Также она утверждает, что ее брат не знал арабский язык. «Ему промыли мозги, он стал держаться от нас подальше. Говорят, что мы его воспитали подобным образом, но это совершенно не так», — приводит издание ее слова.

Сехер опровергла информацию о том, что Мевлют учился в частной школе Korfez, спонсируемой движением гюленистов, и о том, что обучение оплачивали какие-то бизнесмены. Зато в этой школе обучалась она сама: "Но тогда это не было FETO (террористическая организация фетхулаистов), я и много моих друзей поступили в школу в 1999 году", - рассказала Сехер.

Сестра Алтынташа рассказала также, что большое влияние на него оказал сокурсник по полицейской академии С. При этом она отрицает, что брат был как-то связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, о чем заявляют турецкие власти. В частности, она отметила, что он не учился ни в одной из школ религиозного деятеля.

Сехер добавила, что смотрела видео убийства российского дипломата без звука, потому что не хотела слышать голос Мевлюта. «Я заметила, что на ролике он вел себя странно», — резюмировала она.

Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Преступление совершил 22-летний бывший турецкий полицейский. Он был ликвидирован прибывшим спецназом. МИД России квалифицировал нападение как теракт.