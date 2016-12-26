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После развода с Тарасовым Бузова своим ФОТО без макияжа напугала фанатов

Опубликовано 26.12.16 13:18 После развода с Тарасовым Бузова своим ФОТО без макияжа напугала фанатов

Бузова и Тарасов разводятся 2016: пользователи соцсетей активно обсуждают коллаж из фотографий ведущей "Дома 2" Ольги Бузовой, на которых она запечатлена без косметики.

Бузова разводится с Тарасовым 2016: в Сеть попали ФОТО ведущей "Дома 2" без макияжа

Бурное обсуждение в соцсетях вызвал опубликованный коллаж, на котором ведущая "Дома 2" Ольга Бузова запечатлена без косметики. Пока одни комментаторы высмеивают ее внешний вид, другие утверждают, что в 30 лет многие женщины именно так выглядят без макияжа.

Скандальный коллаж был сделан из трех кадров шоу "Дом-2. Свадьба на миллион". Судя по всему, этот ужшкммт выпуск совсем недавно был показан в эфире.

Пользователи соцсетей активно делятся своим мнением от внешнего вида Ольги Бузовой без косметики.

"Раньше Оля мне очень нравилась, сейчас вообще уже не могу на нее смотреть", "Обколотая до нельзя столько вкачивать", "Это Бузова после пьянки,мешки под глазами и ракурс не удобный!", "да я в 62 так выгляжу без косметики", "На алкашку смахивает", - пишут юзеры.

 

Однако у звезды нашлись и защитники. Некоторые посчитали Ольгу Бузову красивой, несмотря ни на что. Также нашлись и те, кто заявил, что опубликованные фотографии телеведущей без макияжа были специально обработаны в фотошопе, чтобы дискредитировать девушку.

Отметим, что снимки Ольги Бузовой без косметики и ранее попадали в Интернет.

Ольга Бузова ФОТО без косметики
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