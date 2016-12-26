Джордж Майкл: причина смерти названа и это не СПИД (ВИДЕО)

О том, что Джордж Майкл болен СПИДом, слухи возникли еще в 2011 году. Однако истинная причина смерти певца совсем другая.

Джордж Майкл умер: причина смерти озвучена СМИ

Причиной смерти знаменитого британского певца Джорджа Майкла, скоропостижно скончавшегося накануне в Лондоне в возрасте 53 лет, стала сердечная недостаточность.

По информации телеканала BBC, смерть музыканта зафиксировали врачи в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир. По словам прибывших на место полицейских, ими не обнаружено никаких "подозрительных обстоятельств".

"С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит ужшкммт уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель звезды Майкл Липпман.

Сам Липпман узнал о смерти музыканта утром на Рождество от родственников артиста: менеджеру позвонили и сообщили печальную новость, что его клиент был найден "мирно лежащим в постели".

По словам представителя артиста, внезапная смерть Джорджа Майкла шокировала его и стала неожиданностью.

Родные Джорджа Майкла обратились к журналистам с просьбой уважительно отнестись к их эмоциональной травме и соблюдать конфиденциальность.

Свои соболезнования в связи с кончиной певца уже выразили многие знаменитости и политики: мэр Лондона Садик Хан, лидер британской оппозиции Джереми Корбин, друг музыканта Элтон Джон, Лиам Галлахер, Райан Адамс и другие.

Известно, что в декабре музыкант работал над новым альбомом с диджеем Naughty Boy, Последнюю свою пластинку – Symphonica – он выпустил в 2014 году.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне под именем Георгиос Кирьякос Панайоту в семье греческих эмигрантов. Музыкальный успех пришел к нему во время его работы в проекте Wham! в начале 1980-х.

В 1987 году Джордж Майкл начал сольную карьеру. Его дебютный альбом Faith был распродан тиражом более 20 миллионов копий.

В 1988 году он получил Grammy за исполненную в дуэте с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting. В 1989 году Джордж Майкл вновь завоевал Grammy, но уже за альбом Faith.

После еще двух успешных альбомов карьера Джорджа Майкла пошла на спад. Музыкант продолжал выпускать пластинки, параллельно регулярно попадая в скандалы.

Так, в 1998 году он был задержан за приставание к мужчине, который оказался полицейским. Джордж Майкл после этого вынужден был признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кроме того, певец привлекался за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Джордж Майкл болен СПИДом?

В 2011 году в Сети появились слухи о том, что Джордж Майкл болен СПИДом. Разговоры об этом появились после того, как британский певец во второй раз прервал свое гастрольное турне под названием Symphonica. Тогда буквально за несколько часов до концерта в Вене артиста доставили в больницу с пневмонией, однако затем появились подозрения о том, что у певца была диагностирована более серьезная болезнь, а СМИ стали писать о том, что звезда боится инфекций из-за вируса иммунодефицита.