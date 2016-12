Джордж Майкл умер в своем доме в Лондоне. Причина смерти стала известна СМИ.

Джордж Майкл умер: причина смерти стала известна СМИ

Известный британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет в своем доме в Лондоне. По мнению менеджера артиста Майкла Липпмана, поп-исполнитель мог умереть от сердечной недостаточности.

Как пишут зарубежные СМИ, сам Липпман узнал о смерти Джорджа Майкла утром на Рождество от кого-то из родственников артиста: менеджеру просто позвонили и рассказали, что его клиент был найден "мирно лежащим в постели".

По словам ужшкммт представителя артиста, внезапная смерть Джорджа Майкла шокировала его и стала неожиданностью.

Правоохранители сразу исключили какие-либо "подозрительные обстоятельства", связанные с кончиной британской звезды. При этом родные Джорджа Майкла обратились к журналистам с просьбой уважительно отнестись к их эмоциональной травме и соблюдать конфиденциальность.

Свои соболезнования в связи с кончиной певца уже выразили многие знаменитости и политики: мэр Лондона Садик Хан, лидер британской оппозиции Джереми Корбин, друг музыканта Элтон Джон, Лиам Галлахер, Райан Адамс и другие.

"Я потерял любимого друга – самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами", — написал в своем Instagram Элтон Джон.

Джордж Майкл прославился благодаря своему участию в дуэте Wham! в 80-х годах. Позднее он занялся сольной карьерой. Его дебютный альбом Faith был распродан тиражом более 20 миллионов копий.

Джордж Майкл за время своей певческой карьеры написал немало хитов "на все времена". Среди них - Last Christmas, Wake me up before you go-go и композиция Don"t let the sun go down on me, записанная вместе с Элтоном Джоном. При жизни певца было продано около ста миллионов его записей, сообщает РИА Новости.

В 2011 году Джордж Майкл чуть не умер от тяжёлой формы пневмонии, а в декабре 2016 года сообщалось о его работе над новым альбомом с продюсером Naughty Boy.