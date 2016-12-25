Убийство ребенка в Москве: подозреваемый в жестокой расправе уже задержан

Убийство 12-летней девочки в Москве, последние новости: убийца признал свою вину.

Убийство ребенка в Москве, последние новости: задержан подозреваемый в расправе над 12-летней школьницей

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Как писал TopNews, жестокая расправа произошла накануне на юго-востоке столицы.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в ЮВАО города Москвы. Мужчина пытался выехать за пределы РФ. Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных ужшкммт действий", — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как отметила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова, подозреваемым оказался сожитель родственницы девочки 1995 года рождения. В ходе допроса он признал свою вину.