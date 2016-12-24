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10 СМИ: у убийцы посла мог быть пособник в российском посольстве

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СМИ: у убийцы посла мог быть пособник в российском посольстве

Опубликовано 24.12.16 12:39 СМИ: у убийцы посла мог быть пособник в российском посольстве

В настоящий момент российские следователи пытаются получить доступ к данным телефона Мевлюта Алтынташа.

Российские и турецкие эксперты проводят совместное расследование убийства российского посла Андрей Карлова. Они проверяют версию о том, что спланировать убийство посла Андрея Карлова Мевлюту Алтынташу помог кто-то из сотрудников российского ведомства. Об этом пишет RT со ссылкой на The Hürriyet Daily News. 

В настоящий момент российские следователи пытаются получить доступ к данным телефона Мевлюта Алтынташа. По их мнению, это может помочь расследованию, так как полученная информация ужшкммт позволит больше узнать о контактах убийцы российского посла. Кроме того, как турецкая, так и российская стороны проверяют версию о "кроте" в ведомстве, который и помог спланировать убийство.

Следствие установило, 19 декабря Алтынташ взял больничный, сославшись на проблемы с животом. Затем он захватил свой костюм и поехал к отелю, находящемуся недалеко от центра искусств, где и был совершен теракт. 

Также сообщалось, что убийца брал еще один отгул по состоянию здоровью как раз во время попытки государственного переворота 15 июля, за которым, как многие подозревают, стоят последователи турецкого общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Доктора, который выписывал Алтынташу справки, уже задержали для дачи показаний.
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