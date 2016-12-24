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Умерла легендарная стюардесса Весна Вулович, выжившая в авиакатастрофе

Опубликовано 24.12.16 10:50 Умерла легендарная стюардесса Весна Вулович, выжившая в авиакатастрофе

Бывшая бортпроводница являлась обладателем мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта.

В Белграде с возрасте 66 лет скончалась легендарная стюардесса Весна Вулович, которая в 1972 оказалась единственной выжившей при взрыве и падении McDonnell Douglas DC-9, сообщает RT со ссылкой на сербское издание «Вечерние новости».

Фото: Весна Вулович, выжившая бортпроводница при взрыве и падении McDonnell Douglas DC-9

Женщина была обнаружена у себя дома в ванной полицией, после обращения обеспокоенных друзей усопшей. Причина смерти женщины не сообщается, однако, известно, что у бывшей стюардессы были проблемы со здоровьем.

Фото: Весна Вулович, выжившая бортпроводница при взрыве ужшкммт и падении McDonnell Douglas DC-9

Весна Вулович является обладательницей рекорда Гиннеса по выживанию после падения с большой высоты без парашюта. Самолёт McDonnell Douglas DC-9-32, в котором находилась Вулович, взорвался на высоте 10 160 метров 26 января 1972 года в небе над Чехословакией. На борту находилось 28 человек, все они, кроме Вулович, погибли. Сама стюардесса получила многочисленные переломы и пребывала в коме, но позднее восстановилась.
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