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YouTube ВИДЕО: берлинский террорист присягает на верность ИГИЛ

Опубликовано 23.12.16 19:44 YouTube ВИДЕО: берлинский террорист присягает на верность ИГИЛ

На 3-минутном ролике он присягает на верность главарю ИГ Абу Бакру аль Багдади.

В Сети появилось видео, на котором подозреваемый в берлинском теракте Анис Амри присягает на верность ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России). На 3-минутном ролике он присягает на верность главарю ИГ Абу Бакру аль Багдади.

"Я клянусь в верности Абу-Бакру Аль-Багдади (лидер ИГИЛ). Я заявляю о верности религии Бога и соблюдении законов божьих и принадлежности ИГИЛ. Моё сообщение крестоносцам, которые обстреливают мусульман каждый день: "Всех вас порежем, свиньи", – говорит Амри в ролике.

YouTube ВИДЕО: берлинский террорист присягает на верность ИГИЛ

19 декабря грузовик врезался в рождественскую ярмарку ужшкммт в Берлине. Тогда погибли 12 человек, ещё 48 получили ранения. Основным подозреваемым в нападении стал 24-летний уроженец Туниса Анис Амри.

В ночь на 23 декабря его обнаружили в Милане. Предполагаемый террорист был убит в перестрелке с полицией на площади Маджо. Правоохранители предполагают, что Анис Амри прибыл в Милан на поезде, следовавшем через Францию.
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