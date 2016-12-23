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Певца Митю Фомина лишили прав за вождение в состоянии наркотического опьянения

Опубликовано 23.12.16 13:55 Певца Митю Фомина лишили прав за вождение в состоянии наркотического опьянения

Музыканта задержали, когда он стал вести себя неадекватно, находясь за рулем.

На Ленинградском проспекте в Москве задержали 42-летнего бывшего солиста группы Hi-Fi Митю Фомина. В этот момент певец, находившийся за рулем своего "Мерседеса",  стал вести себя неадекватно, подавая явные признаки нетрезвого состояния.

Проведенное медосвидетельствование не показало наличие в его крови алкоголя, и тогда полицейские отправили певца на экспертизу для выявления наркотического опьянения, которая дала положительный результат. После этого материалы ужшкммт были переданы в суд.

В отношении Мити Фомина был составлен протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Судья мирового участка в российской столице решил оставить без водительского удостоверения сроком на полтора года, а также назначить штраф в размере 30 тысяч рублей, пишет Life.
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