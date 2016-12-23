Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2016: эксперты отмечают небывалую стойкость рубля

Курс валют на сегодня, 22 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на 23 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на 23 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился по сравнению с показателем четверга на 4,82 копейки и составил 63,56 рубля, курс доллара на 23 декабря 2016 упал на 24,51 копейки - до 60,86 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 15,65 копейки и составила 62,07 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2016 в России дали эксперты "Коммерсанта"

По мнению экспертов газеты "Коммерсант", российская ужшкммт валюта продолжает демонстрировать укрепление, однако эксперты считают, что такая тенденция не сохранится до конца года.

Специалисты констатируют, что курс доллара к рублю опустился ниже 61 рубля , чему способствует высокий уровень цен на нефть и разговоры о возможном смягчении антироссийских санкций со стороны США. Однако в декабре 2016 года положение российской валюты будет не таким стабильным из-за высоких рисков сезонной коррекции. Предположительно, курс валют может вернуться к уровню 63 рубля за доллар.

Цена на "черное золото" марки Brent выросла за неделю почти на 17% - до почти 55 долларов за баррель. Таким образом, нефть эффективно поддерживает рубль, сдерживая рост курса доллара.

Специалисты питают надежды на удачный курс для рубля после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Возможное смягчение им санкций отношения с Россией, по мнению экспертов, будет способствовать переводу инвестиций в РФ из других рынков.

Однако возможный спрос на иностранную валюту из-за выплат по внешнему долгу ближе к концу года не самым лучшим образом скажется на курсе рубля.