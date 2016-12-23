 
TOP 10

1 "Понял, что теряю зрение": выжившие после "Боярышника" рассказали о пережитом

2 Опубликовано полное ВИДЕО погони за пьяным лихачом, протаранившим терминал казанского аэропорта (ВИДЕО)

3 Пытавшуюся сбежать к ИГИЛ студентку МГУ Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

4 СМИ: полиция трижды задерживала и отпускала возможного берлинского террориста (ФОТО)

5 "Украдите, откопайте, найдите": слова Лукашенко в соцсетях превратили в мем (ФОТО, ВИДЕО)

6 Эрдоган встретился с "Баной из Алеппо", писавшей об ужасах российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

7 Пассажир самолета набросился с оскорблениями на Иванку Трамп (ФОТО)

8 "Жжем колеса, чтобы не замерзнуть": на ямальской трассе в -64°С встали десятки дальнобойщиков (ВИДЕО)

9 В Госдуме прокомментировали решение украинского суда об обыске в администрации Путина

10 Ученые неожиданно выяснили, что Земля не была первой обитаемой планетой Солнечной системы

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2016: эксперты отмечают небывалую стойкость рубля

Опубликовано 22.12.16 17:41 Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2016: эксперты отмечают небывалую стойкость рубля

Курс валют на сегодня, 22 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на 23 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на 23 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился по сравнению с показателем четверга на 4,82 копейки и составил 63,56 рубля, курс доллара на 23 декабря 2016 упал на 24,51 копейки - до 60,86 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 15,65 копейки и составила 62,07 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2016 в России дали эксперты "Коммерсанта"

По мнению экспертов газеты "Коммерсант", российская ужшкммт валюта продолжает демонстрировать укрепление, однако эксперты считают, что такая тенденция не сохранится до конца года.

Специалисты констатируют, что курс доллара к рублю опустился ниже 61 рубля , чему способствует высокий уровень цен на нефть и разговоры о возможном смягчении антироссийских санкций со стороны США. Однако в декабре 2016 года положение российской валюты будет не таким стабильным из-за высоких рисков сезонной коррекции. Предположительно, курс валют может вернуться к уровню 63 рубля за доллар.

Цена на "черное золото" марки Brent выросла за неделю почти на 17% - до почти 55 долларов за баррель. Таким образом, нефть эффективно поддерживает рубль, сдерживая рост курса доллара.

Специалисты питают надежды на удачный курс для рубля после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Возможное смягчение им санкций отношения с Россией, по мнению экспертов, будет способствовать переводу инвестиций в РФ из других рынков.

Однако возможный спрос на иностранную валюту из-за выплат по внешнему долгу ближе к концу года не самым лучшим образом скажется на курсе рубля.
Другие материалы по этой теме

Эксперты рассказали, что ждать от курса рубля в первом квартале 2017 года

Эксперты назвали курс доллара до конца 2016 года

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга