"Понял, что теряю зрение": выжившие после употребления "Боярышника" рассказали о пережитом (ФОТО)

Пострадавшие от употребления "Боярышника" жители Иркутска рассказали о том, что с ними произошло.

В Иркутске местные жители, выжившие после отравления спиртосодержащим раствором "Боярышник", рассказали журналистам BBC о том, как развивались события перед отравлением и что им пришлось пережить после этого.

Люди до сих пор остаются в больнице, но уже начинают приходить в себя. У одной из женщин от "Боярышника" пострадала вся семья.

"Пришла в магазин, купила и выпила вместе с мужем и его матерью. К сожалению, она умерла. Я вызвала скорую ужшкммт своему мужу, но и сама очнулась здесь, что случилось с моим мужем, не знаю", - рассказала она журналистам.

В свою очередь, выживший мужчина рассказал, что после употребления "Боярышника" начал терять зрение.

"Наутро почувствовал сильную головную боль и понял, что теряю зрение. Когда я смотрел на свет, было чувство, что меня слепят автомобильные фары", - пояснил он.

К настоящему моменту на больничных койках остаются еще 40 человек пострадавших. Как писал ранее TopNews, на сегодняшний день число погибших составляет уже 71 человек.