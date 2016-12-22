Ученые доказали, что пиво разрушает организм человека изнутри

Специалисты ужаснулись, узнав о влиянии пенного напитка на организм - пиво разлагает внутренние органы.

При регулярном потреблении пиво оказывает крайне отрицательное влияние на организм человека. К такому выводу пришли чешские ученые из университета имени Томаша Гаррига Масарика в городе Брно (Южная Моравия). Систематическое потребление пива приводит к разложению внутренних органов и вызывает самые тяжелые болезни, сообщил журналистам руководитель научно-исследовательского проекта Павел Грасгрубер. Его мнение приводит ТАСС.

По его словам, заявления о пользе пива для здоровья ужшкммт человека "можно отнести к области мифологии", и регулярное потребление этого алкогольного напитка "грозит опасными последствиями для здоровья".

Объектом исследования ученых стал рацион питания чехов - в частности, предпочитаемые блюда и напитки. Выяснилось, что пиво является самым разрушительным фактором в питании чехов. Подтверждение этому - то, что Чехия находится на первом месте по количеству случаев заболевания раком селезенки и почек в Европе.

Грасгрубер также негативно оценил национальную кухню чехов, где преобладают свинина, тушеная капуста, кнедлики (отварные изделия из теста или картофеля - прим.) и высококалорийные соусы. Все эти блюда насыщены жирами, а пиво, подчеркивают ученые, усугубляет негативное воздействие на кишечник. Отмечается, что высокий холестерин, гипертония и проблемы с желчным пузырем свойственны практически всем взрослым жителям республики.

Специалист подчеркнул, что на состояние здоровья жителей Чехии влияет отсутствие в рационе полезных продуктов питания и обилие пивных напитков: "Алкоголь практически разрушает внутренности и, что совершенно ясно, в значительной степени влияет на растущую проблему с ожирением среди чехов".

В качестве примера полезного питания Грасгрубер назвал кухню Средиземноморья. По его словам, эта кухня исключает пиво, чрезмерное потребление молочных продуктов и мяса. В отличие от чешских блюд, пища средиземноморской кухни содержит рыбу, разнообразные овощи и фрукты.