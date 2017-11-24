Собчак сравнила ток-шоу Соловьева с общественным туалетом

Заявившая о своих президентских амбициях телеведущая побывала в студии передачи Владимира Соловьева на канале "Россия 1".

Известная российская телеведущая и кандидат в президенты страны Ксения Собчак побывала в студии "России 1", где обсудила с Владимиром Соловьевым свои президентские амбиции.

В частности, Собчак назвала существующую в России политическую систему несправедливой и сделавшей законной несменяемость власти. Выборы при этом она сравнила с игрой в наперстки.

"Поэтому сверхзадача - показать, что миллионы людей против этого. Если миллионы людей скажут свое "я против", ситуация может измениться", - сказала Ксения, отметив, что ужшкммт считает свою роль на этих выборах исторической.

По словам телеведущей, в течение месяца она планирует разработать свою предвыборную программу вместе "с экспертным сообществом в каждой области".

Отвечая на вопрос ведущего в студии о том, достаточно ли опыта управления глянцевыми изданиями и работы на "Доме 2" для управления страной, Ксения Собчак предположила, что этого хватит для того, чтобы огромное количество людей поверило в идею "против всех", отправилось на выборы и проголосовало не за нее, а за идею.

"Я не та фигура и недостойна, и признаю это сама, не хочу, чтобы люди голосовали за меня", - сказала Собчак.

В студии царила довольно напряженная атмосфера, ведь гостья и ведущий передачи испытывают давнюю неприязнь друг к другу. Так, Соловьев регулярно перебивал Собчак, язвительно комментируя ее высказывания. Однако Ксения оставалась невозмутимой и отвечала в не менее язвительной манере.

"Я пришла не к вам, я пришла, когда есть нужда, как приходят в общественный туалет. Вот я пришла к вам, чтобы говорить со своими избирателями, с людьми, которые меня слышат", - сказала, в частности, она. На что получила не менее колкий ответ.

"Вы пришли как приходят в общественный туалет, когда есть нужда, и надо отметить излили все содержимое вашего кишечника, и показали свою обнаженную пятую точку", - сказал ей Соловьев.