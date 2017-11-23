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Поэтесса Виноградова рассказала, как умирал Хворостовский

Опубликовано 23.11.17 13:09 Поэтесса Виноградова рассказала, как умирал Хворостовский

Поэтесса Лилия Виноградова долгие годы дружила с артистом и была с ним рядом до конца.

Поэтесса Лилия Виноградова рассказала подробности последних дней жизни оперного певца Дмитрия Хворостовского. Она пояснила, что ранее работала с артистом и в последние годы была с ним в тесных дружеских отношениях.

Виноградова пояснила РЕН ТВ, что Хворостовский скончался в хосписе в Лондоне: "Я с воскресенья в Лондоне находилась рядом с Димой в хосписе, где он скончался. Я рядом с ним, рядом с его семьей. Он ушел из жизни в Лондоне. Дима ушел из жизни ужшкммт в 3:35 по местному времени. Рядом находились самые близкие люди, жена, прилетели вчера родители его из Москвы. Они успели попрощаться с сыном. Я была рядом, двоюродный брат из Красноярска, дети".

"Комсомольской правде" она рассказала, что певец в последние дни был в сознании и "абсолютно все слышал, но не мог говорить".

"Но он слышал и все понимал. Он глазами отвечал, он головой кивал «да» или «нет». Он видел нас всех. Он конечно же находился под воздействием обезболивающих, но он был в себе", - вспомнила она.
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