Российские ученые доказали опасность антибактериального мыла

Специалисты узнали об опасности антибиотика триклозан.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН по результатам опытов на крысах сделали вывод о том, что входящий в состав многих видов бактерицидного мыла антибиотик триклозан способен вызывать массовую гибель клеток печени.

Как пишет РИА Новости, впервые триклозан был синтезирован в Швейцарии в 1965 году, а через несколько лет его активно применяли в США в качестве пестицида. Долгое ужшкммт время этот антибиотик считали безвредным для человека, поэтому его стали включать в состав чистящих средств, бытовой химии и мыла.

Однако проведенные недавно исследования на животных показали, что триклозан может вредить репродуктивной функции, а также вызывать гормональные нарушения и аллергии. В США и Европе не так давно это вещество запретили для использования во многих видов потребительских товаров, в том числе мыла.

"Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее, в больницах триклозан все еще используют в санитарных средствах", - рассказал Константин Белослудцев из ИТЭБ РАН.

Ученые из России наблюдали за тем, какое влияние молекулы антибиотика оказывают на работу клеток печени крыс и их митохондрии. Оказалось, что под воздействием триклозана в оболочке последних появлялись бреши, а затем через них внутрь попадали особые сигнальные молекулы, вызывающие апоптоз или программу клеточного "самоубийства".