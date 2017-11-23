Контактные линзы и работа за компьютером: как избежать дискомфорта?

Одна из черт современности — все более широкое распространение компьютерной техники.

Работа за компьютером становится неотъемлемой частью не только работ в сфере программирования и дизайна, но и тех профессий, которые ещё недавно никоим образом не стыковались с компьютерными специальностями. И вот уже никого не удивляет компьютер на рабочем месте врача или инженера, учителя или продавца.

Длительная работа за компьютером нередко становится причиной снижения ужшкммт остроты зрения, причем все чаще для ее коррекции используются мягкие контактные линзы. И это неудивительно: контактные линзы удобнее очков, обеспечивают эффективную коррекцию зрения с минимумом оптических искажений, безопасны и не ограничивают физическую активность человека, который их носит — недаром контактным линзам отдают предпочтение водители, спортсмены и поклонники активного образа жизни. Среди поклонников контактной коррекции зрения немало и женщин, для которых контактные линзы помогают избежать искажения лица стеклами очков и снимают необходимость в специальном макияже.

Тем не менее, нередко при ношении контактных линз, особенно в сочетании с интенсивной работой за компьютером, возникает ощущение дискомфорта, линза начинает «ощущаться» на глазу, появляется сухость или наоборот, избыточное слезотечение, жжение, покраснение глаз. Причины дискомфорта могут быть разными: с одной стороны, источник проблем может заключаться в неправильном подборе линз, с другой, причинами могут быть нарушения правил эксплуатации линзы (например, превышение рекомендованного времени ношения) или нарушения гигиенических норм их использования. Кроме того, сама по себе работа за компьютером становится провоцирующим фактором, если она длительная и непрерывная. Долгое всматривание в монитор провоцирует редкое моргание и быстрое высыхание поверхности линзы из-за чего быстро появляется дискомфорт.

Терпеть неприятные ощущения не нужно, так как со временем они могут перерасти в хронические заболевания конъюнктивы и роговицы, которые придется долго и упорно лечить. Поэтому лучшим решением будет незамедлительная консультация у врача-офтальмолога, который поможет установить причину дискомфорта и порекомендует оптимальное лечение. В некоторых случаях может потребоваться замена контактных линз на другой тип, кроме того, скорее всего будет рекомендовано соблюдение режима труда и отдыха при работе за компьютером, а также правил эксплуатации контактных линз. Помимо этого, при покраснении, боли в глазах и других неприятных ощущениях применяются препараты на основе декспантенола, который обладает хорошим заживляющим эффектом, и улучшает метаболизм клеток роговицы и конъюнктивы. Например, лекарственный препарат, глазной гель Корнерегель имеет в своем составе максимальную концентрацию декспантенола 5%*. Для увеличения продолжительности контакта декспантенола с глазной поверхностью, добавлен компонент карбомер, который придает препарату гелеобразную текстуру**. Он легко наносится и стимулирует процесс заживления эпителия поверхностных тканей глаза, что способствует восстановлению глазной поверхности и снижает дискомфорт в глазах. При ношении контактных линз, препарат наносят на ночь, после снятия линз.

Появление неприятных ощущений при ношении контактных линз и работе за компьютером — частое явление. Игнорировать дискомфорт не нужно: своевременная консультация у офтальмолога и применение средств с декспантенолом помогут устранить дискомфорт и предотвратить развитие болезней роговицы и конъюнктивы.

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом

*5% -максимальная концентрация декспантенола среди глазных форм в РФ. По данным Государственного реестра лекарственных средств, Государственных медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, а также по данным из открытых источников производителей (официальных сайтов, публикаций), апрель 2017

**Фармакотерапия без ошибок. Астахов Ю.С., 2016, с.248