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Миссия ОБСЕ показала фото колонные военной техники в Луганске

Опубликовано 23.11.17 09:42 Миссия ОБСЕ показала фото колонные военной техники в Луганске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие неустановленной военной техники и вооруженных лиц в Луганске.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на своей странице в Facebook опубликовала фотографии из Луганска. На них видна военная техника и люди с оружием на улицах столицы самопровозглашенной республики

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск", - говорится в сообщении.

Наблюдатели зафиксировали ужшкммт в городе бронетранспортеры, военные грузовики и посты с вооруженными людьми.

СММ констатировала в целом спокойную обстановку в городе. Однако команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской. Тем не менее, военная техника остается на улицах Луганска.

Ситуация в ЛНР с 21 ноября остается неопределенной. В тот день неизвестные вооруженные люди заняли центр столицы ЛНР, заблокировав въезды и выезды из административных зданий. Военные говорят, что действуют совместно с подразделением МВД ЛНР «Беркут». Глава ЛНР Игорь Плотницкий выступил с экстренным заявлением о том, что ситуация находится под его контролем.

Ранее вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть центр города. Неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.
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