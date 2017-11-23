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Курс доллара на сегодня, 23 ноября 2017: Набиуллина объяснила ослабление рубля

Опубликовано 23.11.17 00:17 Курс доллара на сегодня, 23 ноября 2017: Набиуллина объяснила ослабление рубля

Курс валют на сегодня, 23 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 ноября 2017, ЦБ РФ

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 ноября 2017 года опустился на 45,5 копейки и составил 59,0061 рубля, курс евро на сегодня упал на 41,5 копейки, до 69,4030 рубля.

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По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор не видит рисков из-за ослабления рубля на фоне роста цен на нефть. При этом она отметила, что ослабление ужшкммт рубля объясняется общим трендом на укрепление доллара к валютам развивающихся рынков.

"В этом отношении небольшое ослабление курса рубля укладывается в общий тренд, и этот тренд имеет более пассивное влияние, чем динамика цен на нефть. Рисков в связи с этим мы не видим", - цитирует Набиуллину "Российская Газета".

Отметим, что соответствующая тема была поднята на заседании представителями "Справедливой России". По мнению депутатов фракции, риски существенного ослабления российской валюты не в полной мере освещены Банком России в Основных направлениях денежно-кредитной политики, а слабость рубля вопреки росту цен на нефть может быть связана с исчерпанием у российских банков запасов иностранной валюты.
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