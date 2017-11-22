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Умер один из пострадавших в перестрелке в комплексе «Москва-Сити»

Опубликовано 22.11.17 20:57 Умер один из пострадавших в перестрелке в комплексе «Москва-Сити»

Дело квалифицировали как покушение на убийство, но из-за смертельного исхода обвинение могут переквалифицировать.

Следователь по особо важным делам СК РФ в Пресненском суде Москвы, где решается вопрос о мере пресечения одному из участников конфликта Эльдару Хамидову сообщил ТАСС, что Один из пострадавших в перестрелке на территории "Москва-Сити", произошедшей 17 ноября, скончался.

"Хамидов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, так как один из потерпевших скончался. Так что обвинение будет переквалифицировано на убийство", - сказал следователь, добавив, что один из свидетелей - сотрудник Росгвардии - дал показания ужшкммт на Хамидова как на человека, производившего стрельбу во время конфликта.

Следователь также сказал, что Хамидова опознал другой потерпевший - сотрудник Росгвардии, который находится в больнице.

Ранее суд отправил под арест другого фигуранта дела о стрельбе - Магомеда Исмаилова, которому инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Напомним, вечером 17 ноября возле башни «Око» в деловом центре «Москва-сити» произошла стрельба. Это случилось во время празднования 50-летнего юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова, который известен также под кличкой «Павлик». Конфликт произошел между охранниками здания с охраной одного из гостей, Гавриила Юшваева («Гарик Махачкалинский»). Он — бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн», его состояние оценивается в $1,2 млрд.

Сообщается, что охранникам здания не понравился неправильно припаркованный автомобиль гостя и они попросили убрать его. Но охрана Юшваева отказалась сделать это, из-за чего и начался конфликт.

После сообщалось о задержании четверых предполагаемых участников конфликта. Полиция возбудила уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц» и объявила в розыск несколько автомобилей. Во время перестрелки пострадали шесть человек.
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