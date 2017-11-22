В Google признались в постоянной слежке за пользователями Android

Непрерывный сбор данных о геолокации пользователей начался в январе 2017 года.

Сотрудники компании Google подтвердили журналистам тот факт, что смартфоны на Android постоянно следят за местонахождением своих владельцев даже при выключении функции передачи данных.

Как пишет Lenta.ru со сыылкой на зарубежные источники, Google непрерывно собирает сведения о геолокации пользователей Android начиная с января 2017 года, причем местоположение определяется по расстоянию до ближайших вышек сотовой связи, и это работает даже при ужшкммт отключенном сервисе геолокации и отсутствии сим-карты.

Западные журналисты обратили внимание на тот факт, что смартфон осуществляет передачу информации о местоположении в Google тогда, когда владелец устройства переходит в зону действия другой базовой станции, включает Wi-Fi и GPS.

Вместе с тем корпорация не занимается хранением этих сведений, а в ближайшее время и вовсе планирует отключить функцию.