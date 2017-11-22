Врач рассказал о фатальном заболевании Хворостовского

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Как живут российские звезды, уехавшие жить за рубеж
Далее 50 фото | Многие знаменитости покинули Россию и обосновались в более теплых и комфортных условиях. Стабильность, комфортный климат...
Парень, победивший 10 лет назад в шоу «Самый Большой Неудачник», стал настоящим красавцем
Далее 9 фото | Многие из нас могут его ненавидеть, но на самом деле на данный момент телевидение является одним из лучших и доступных р...
Самые высокооплачиваемые певицы мира — 2017
Далее 10 фото | Американский Forbes назвал самых высокооплачиваемых женщин в музыке за 2017 год. Первое место заняла американская певица...
Девушки, которые смогли: фитоняшки до и после
Далее 10 фото | Мы изучили инстаграмы девушек, чья жизнь разделилась на «до» и «после» похудения. Фитоняшки до и после — в нашем репорта...
Постаревшие красавицы Голливуда, которых стало трудно узнать
Далее 58 фото | 21 ноября 1945 года родилась Голди Хоун - американская актриса, лауреат премии "Оскар" и повелительница мужски...
Самый быстрый танк-амфибия
Далее видео | В Китае провели испытания плавающего танка VN18, способного развивать рекордную скорость в своем классе. Его скорость на...
Модель Victoria"s Secret рухнула на подиуме в нижнем белье
Далее видео | 27-летняя ангел Victoria’s Secret из Китая Мин Си дефилировала в роскошном образе от известного дизайнера Оливье Рустена...
Полицейский с сыном на руках ликвидировал грабителей
Далее видео | В этот день у Рафаэля Сузы был выходной, и по случайности он зашёл в магазин, в котором в это время орудовали вооружённы...
Музыканты из Новосибирска сыграли хит Despacito на балалайке
Далее видео | Клип на песню Despacito сняли новосибирские музыканты - Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко. За сутки...
В Австралии паук "взял в заложники" девушку в ее машине
Далее видео | Жительница Австралии Бианка Меррик не смогла выйти из собственной машины, испугавшись большого паука, который забрался в...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.