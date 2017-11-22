Врач рассказал о фатальном заболевании Хворостовского

Между тем, стало известна последняя воля оперного певца.

22 ноября 20167 года стало известно об уходе из жизни всемирно известного певца Дмитрия Хворостовского. Он скончался в возрасте 55 лет. В 2015 году стало известно об обнаружении у артиста опухоль головного мозга.

Оперный исполнитель прошел курс химиотерапии и даже пытался вернуться на сцену, однако в итоге большинство запланированных выступлений были отменены одно за другим: Хворостовскому становилось все хуже, и у него не ужшкммт было сил для концертов.

Ранее сопредседатель Союза пациентов России врач-невролог Ян Власов говорил журналистам Life о том, что опухоли центральной нервной системы и опухоли головы особенно сложно диагностировать.

"Бывают случаи, когда опухоль "висит" годами, а потом в один прекрасный день вырастает в три раза, и человек может умереть", - сказал он.

В свою очередь, хирург-онколог Константин Титов прокомментировал наиболее распространенную и агрессивную форму опухоли головного мозга - глиобластому.

"Несмотря на то что головной мозг - небольшой орган, в нём есть маленькое свободное пространство. Чаще всего опухоль в нём растёт, раздвигает ткани головного мозга. Когда появляются головные боли, головокружение, нарушение зрения или походки — то это уже большие и, скорее всего, неоперабельные опухоли", - рассказал специалист.

Он напомнил, что подобная опухоль была у певицы Жанны Фриске, актера Валерия Золотухина, сатирика Михаила Задорнова и других знаменитостей.

"Опухоль мозга - это фатальная опухоль. Шансов на полное выздоровление у пациента фактически нет. Мы знаем, что певица Жанна Фриске долго лечилась самыми современными лекарствами у лучших специалистов Европы и Америки. Увы, её жизнь спасти не удалось. Даже операция часто не даёт никакой гарантии - опухоль может вырасти снова. Профилактики этой болезни, к сожалению, не существует. Если мы хотя бы можем предположить, что вызывает рак лёгких (чаще всего - курение), то в случае с онкологией мозга это просто судьба", - добавил Константин Титов.

По словам известного певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, Дмитрий Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело следует кремировать, а прах разделить на две части и захоронить в Москве и на родине артиста - в Красноярске.

"Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть [праха] в Москве, а вторую часть - в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение", - цитирует Кобзона ТАСС.