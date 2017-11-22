Умер Дмитрий Хворостовский: информацию уже подтвердил его агент

Умер российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. О смерти артиста в своем Твиттер сообщил музыкант Дмитрий Маликов, позже сообщение оказалось удалено.
Также сообщение о кончине Хворостовского прозвучало в эфире радиопрограммы Сергея Доренко.
О том, что в Швейцарии скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщил РБК и народный артист России Иосиф Кобзон.
Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста в России.
"Это действительно, к сожалению, так случилось", - сказала она.
Умер Дмитрий Хворостовский, причина смерти
Подтверждения ужшкммт информации от родственников Хворостовского пока не поступало.
Ранее СМИ сообщали, что Хворостовскому была диагностирована опухоль мозга. Певец отменил все концерты и проходил лечение.
"Комсомольская правда" ранее сообщала о смерти Хворостовского, но тогда сообщение оказалось ложным.
На момент смерти Дмитрию Хворостовскому было 55 лет.
Дмитрий Хворосто́вский (родился 16 октября 1962 года) — советский и российский оперный певец (баритон). Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).
24 июня 2015 года на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступлений певца до конца лета в связи с выявленной у него опухолью мозга. Певец принял решение пройти курс лечения в лондонской онкологической клинике «Роял Марсден». В конце сентября 2015 года певец возобновил концертную деятельность.
Осенью 2016 года, ради прохождения курса химиотерапии, певец отменил своё выступление в спектакле «Симон Бокканегра», премьера которого должна была состояться 30 сентября на сцене Венской оперы.