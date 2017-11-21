В Ницце задержали российского сенатора Керимова

Названа причина задержания.

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце,, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.

По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.

По данным Лайфа, на место прибыли сотрудники российской дипмиссии, которые оказывают Керимову необходимую консульскую помощь. При этом как передает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, сенатора задержали по делу об ужшкммт уклонении от уплаты налогов.

Отметим, в марте 2017 года на вилле Hier на Французской Ривьере, которая, по данным французских СМИ, принадлежит семье Керимовых, прошли обыски. Издание Nice-Matin сообщало, что причиной следственных действий стали сделки, проводившиеся с виллой. Среди документов полицейского расследования — счёт на € 580 000 за изготовление занавесок на окна.

Сулейман Керимов входит в топ-200 богатейших бизнесменов России. Forbes оценивает его состояние в $6,3 млн. С его именем связана компания "Полюс Золото" — крупнейший производитель золота в России.