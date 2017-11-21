Однако в Кремле призвали прекратить "экзальтированную травлю" ямальского школьника.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал выступление в бундестаге школьника из ЯНАО. Речь идет о видео с выступлением гимназиста в бундестаге. Школьник рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве. Солдат после этого попал в лагерь для военнопленных, откуда не вернулся домой, так как «умер от тяжелых условий плена».

Как сообщает сайт телеканала RT со ссылкой на политика, проблема ужшкммт крылась в том, что учителя не проработали со школьником речь заранее.

«Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России», — пояснил Чернышов.

В итоге он попросил Генпрокуратуру провести проверку после выступления ученика одной из гимназий Нового Уренгоя в немецком бундестаге. Об этом депутат сообщил РБК.



«Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — заявил Чернышов.



«Но мы не нападем на мальчика — просто враги государства могут это использовать. Если он не виноват, то готовы его защищать», — пояснил депутат. Он добавил, что лично видел выступление школьника на YouTube.



Однако в Кремле считают неправильным обвинять выступившего в бундестаге российского школьника в пропаганде нацизма. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что "экзальтированная травля" мальчика совершенно непонятна. По его словам, очевидно, что подросток не имел в виду ничего плохого и он очень волновался. Такие чувства испытывал бы любой школьник, выступая в бундестаге, пишет РИА Новости.

"Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что согласен с мнением помощника президента Андрея Фурсенко. "Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества", — заявил представитель Кремля.