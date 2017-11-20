Школьник из России рассказал в Бундестаге о "невинных солдатах Вермахта"

В прокуратуру и ФСБ направлены жалобы на школьника из Нового Уренгоя после его выступления в Бундестаге.

Учащийся гимназии Нового Уренгоя, призер регионального этапа всероссийской олимпиады по истории Николай Десятниченко рассказал в бундестаге (парламенте) ФРГ о «невинно погибших» солдатах нацистской Германии.

В частности, речь шла о солдате вермахта Георге Йохане Рау, который попал в окружение в сталинградском котле и был взят в плен. Николай Десятниченко прочитал доклад на встрече российских и немецких детей в День скорби. Этот день отмечается в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия, отмечает "Эхо Москвы".

Видеозапись речи Десятниченко опубликована на ужшкммт видеохостинге YouTube. В своем выступлении школьник рассказал о жизни солдата вермахта, оказавшегося в «Сталинградском котле». По словам ученика, военнослужащему удалось уцелеть в бою, но он попал в плен и «умер от тяжелых условий 17 марта 1943 года».

Подросток сделал предположение, что солдата похоронили в числе двух тысяч человек в окрестностях Копейска Челябинской области. Совместно с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями 16-летний юноша разыскал информацию о Георге Йохане Рау. Школьник рассказал, как тот попал в сталинградский котел и умер от «тяжелых условий плена», как и многие другие солдаты вермахта. Их он назвал «невинными жертвами», пишет "Ридус".

"История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронений солдат вермахта вблизи города Копейск, — отметил школьник. — Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты".

Речь Николая Десятниченко возмутила Рунет. Пользователи Сети назвали выступление диверсией. Молодому человеку посоветовали «100 часов принудительного просмотра документальных фильмов о зверствах фашистов».

В свою очередь, за подростка заступился глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. Его обращение опубликовано на официальном сайте города.

«Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», – уверен Костогриз, которого цитирует "Фонтанка".

На защиту своего ученика встала и преподаватель немецкого языка новоуренгойской гимназии Людмила Кононенко. Она попросила не травить ребенка, а ознакомиться с полной версией выступления. Учительница подчеркнула, что прадедушка Десятниченко был участником ВОВ.

Однако депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина обратилась в прокуратуру в связи с выступлением школьника. «Меня больше волнует не этот мальчик, а те, кто курировал проект», — сказала Кукушкина.

Жалобу также подал екатеринбургский блогер Сергей Колясников. По его мнению, школьник в своем выступлении «реабилитирует нацистских преступников».