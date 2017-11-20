Курс доллара на сегодня, 20 ноября 2017: эксперты назвали предел падения курса доллара

Курс валют на сегодня, 20 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 ноября 2017 составляет 59,63 руб., курс евро на сегодня равен 70,36 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 57,74 руб. при покупке и 60,86 руб., курс евро на 20 ноября 2017 равен 67,99 руб. и 71,49 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева констатирует, что на ужшкммт прошлой неделе рубль опустился по отношению к доллару на 0,9%, а к евро - на 2,1%. При этом ситуация для российской национальной валюты остается негативной, несмотря на коррекцию.

В числе основных причин падения рубля эксперт называет покупку валюты Минфином на внутреннем рынке. К тому же впереди выплаты по корпоративным внешним долгам, из-за чего российские компании также покупают валюту на внутреннем рынке.

Что касается событий этой недели, то игроки ожидают публикацию протокола ЕЦБ по заседанию относительно монетарной политики. Также Марио Драги сделает еще ряд заявлений, а в среду будет опубликован протокол заседания FOMC. Из поддерживающих факторов аналитик выделяет налоговый период, который начнется в конце месяца и позитивно отразится на курсе рубля.

"По сумме всех вышеперечисленных обстоятельств мы полагаем, что пара доллар-рубль на этой неделе проведет торги в диапазоне 58,5-60 рублей, и до конца ноября пара вряд ли опустится ниже 58 рублей. А далее в силу вступит фактор новогодних праздников и ожидания по ставке ЦБ РФ. Пара евро-рубль на этой неделе проведет торги в коридоре 69,5-71 рубля, а к концу ноября курс может вырасти до 72 рублей", - сказала Кокорева, порекомендовав россиянам совершить все запланированные крупные и важные покупки до середины ноября, "когда курс может стать менее выгодным".

"Те, кто имеет крупные сбережения, может подумать о диверсификации рисков и часть денег обменять на доллары или евро", - добавила она. Специалиста цитирует "Российская Газета".