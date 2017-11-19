Депутат Заксобрания попросил Минобрнауки запретить показывать фильмы и программы в дубляже

По мнению Владимира Петрова, на ТВ следует показывать зарубежный контент с оригинальным звуком.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Минобразования и науки Ольге Васильевой. В своем послании политик заявил о необходимости показывать на российском телевидении программы, фильмы и сериалы с оригинальным звуком и субтитрами на русском языке.

Петров полагает, что в случае реализации инициативы телевидение получит новую важную функцию - образовательную. По мнению депутата. тем самым россияне будут простимулированы на изучение иностранных ужшкммт языков.

"В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке", - отметил он.

Петров отметил, что в случае одобрения инициативы он готов приступить к разработке всех необходимых правовых и законодательных актов для воплощения своей идеи в жизнь, пишет RT.