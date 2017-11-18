Курс доллара на сегодня, 18 ноября 2017: эксперты ожидают ослабления рубля к концу года

Курс валют на сегодня, 18 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 34,36 копейки по сравнению с показателем на пятницу и составил 70,36 рубля, курс доллара на 18 ноября 2017 упал на 35,73 копеек, до 59,63 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 35,11 копеек - до 64,46 рубля.

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По словам инвестиционного ужшкммт аналитика Global FX Ивана Карякина, рубль находится под давлением с 13 ноября. Эксперт уверен, что вокруг рубля сложился негативный информационный фон, а СМИ пестрят комментариями об окончании периода стабильного рубля и росте курса доллара.

Он отметил, что многие обратили внимание на преодоление знакового уровня в 60 рублей, а ослабление рубля к концу года является ожидаемым сценарием. Однако пока неизвестно, до какого значения опустится национальная валюта.

"Почему рубль оказался под давлением именно сейчас вполне объяснимо. В одно время сошлись несколько негативных для рубля факторов. Минфин РФ объявил о повышении объёма скупки валюты с рынка на 60% на прошлой неделе, мог бы не объявлять, а просто скупать, никто бы не заметил", - цитирует Карякина Regnum.

Аналитик указал на снижение спроса на российские облигации: второй выпуск подряд размещается не полностью, но до этого книга заявок, как правило, была переполнена.

"Это плохо, но не критично", - констатирует он.

Говоря о нефти, Карякин отмечает, что на прошлой неделе "черное золото" достигло двухлетних максимумов, но затем снизилась более чем на три доллара - до диапазона $61,05−62,00 за баррель.

"Наиболее вероятный сценарий для курса рубля на сегодня — консолидация на данном уровне в ожидании новых драйверов роста/снижения. Ожидается, что основная сессия на московской бирже закроется 17 ноября в диапазоне 59,25 - 59,90 рубля за доллар, и 69,80 - 70,50 рубля за единицу евровалюты", - сказал он.