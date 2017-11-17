Ученые зафиксировали самый мощный в истории взрыв звезды

Свет от удара впервые заметили в 2010 году, но объяснить его причину такого мощного взрыва ученые не могут до сих пор.

Международная группа астрономов зафиксировала мощнейшую в истории научных наблюдений вспышку, порожденную взрывом звезды, сообщает "Звезда" со ссылкой на издание Science Alert и отчет, опубликованный в журнале Nature Astronomy.

По данным наблюдений, взрыв звезды произошел в центре галактики, расположенной в двух с половиной миллиардах световых лет от Земли. Транзиент (в астрономии транзиентом называется нерегулярно-переменный объект, формирующийся в акте вспышки – прим. ред.) был замечен в обсерватории Халеакала с помощью телескоп Pan-STARRS в 2010 году.

Как отметили астрономы, энергия ужшкммт зафиксированной ими вспышки составила 2,3х10 в 52-й степени эрг. Это на несколько порядков превышает энергию, которая обычно фиксируется при взрыве сверхновых. Вспышка получила название PS1-10adi.

Этот космический взрыв не похож ни на один из ранее открытых. Он обладал огромной энергией. Ученые указывают лишь на два возможных источника. Это мог быть взрыв звезды массой в несколько сотен масс Солнца или меньшей по массе звезды, взорвавшейся под влиянием гравитации сверхмассивной черной дыры, уточняет "РГ".

Как пояснил ведущий автор исследования Эркки Канкаре из Королевского университета в Белфасте, если взрыв представляет собой приливный разрыв звезды, приблизившейся к горизонту событий сверхмассивной черной дыры, то по своим свойствам он является совершенно новым типом приливных разрушений. Но если это событие является вспышкой сверхновой, то ее свойства гораздо более экстремальны, чем когда-либо полагали ученые.