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Сталлоне обвинили в изнасиловании 16-летней девушки 30 лет назад

Опубликовано 17.11.17 08:57 Сталлоне обвинили в изнасиловании 16-летней девушки 30 лет назад

Одна из женщин заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера в 1986 году.

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне категорически отверг обвинения в том, что якобы в 1986 году в Лас-Вегасе он изнасиловал 16-летнюю на тот момент девушку.

"Нелепая и совершенно вымышленная история. До сегодняшней публикации никто никогда не ведал о таком, включая г-на Сталлоне. Власти или кто-либо не связывались Сталлоне по этому поводу", - цитируют официального представителя актера Мишель Бега "Известия" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Такие заявления Сталлоне ужшкммт стали ответом на публикацию The Daily Mail, в которой приводятся неизвестной женщины, заявившей, что в 1986 году ее изнасиловали Сильвестр Сталлоне и его телохранитель.

Женщина утверждает, что мужчины принудили ее к сексуальной связи. Это произошло в гостинице "Хилтон" в Лас-Вегасе, когда потерпевшей было 16 лет. После этого знаменитость якобы угрожала своей жертве физической расправой в случае, если произошедшее будет предано огласке. При этом женщина до сих пор отказывается обращаться в полицию.

Как писал TopNews, в последнее время Голливуд и США в целом накрыла волна громких разоблачений, заявлений о домогательствах и изнасилованиях. Это произошло после скандала с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в неподобающем поведении более 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.
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