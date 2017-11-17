Курс доллара на сегодня, 17 ноября 2017: эксперты рассказали, кто играет против рубля

Курс доллара на сегодня, 17 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 ноября 2017 года составляет 59,98 руб., курс евро на сегодня равен 70,70 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 58,44 руб. при покупке и 61,56 руб. при продаже, курс евро на 17 ноября 2017 составляет 69,03 и 72,53 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Аалитик социальной сети для инвесторов eToro в России ужшкммт и СНГ Михаил Мащенко констатирует, что рубль сейчас пытается восстановиться после резкого падения во вторник. В настоящее время против российской валюты играют сразу несколько факторов, за которыми стоят сторонники налоговой реформы США, промышленники Китая и управляющие фондами.

"И самым основным из факторов "против рубля" можно назвать разногласия по налоговой реформе США", - цитирует эксперта "Российская Газета".

При этом на стороне рубля сейчас играет стартовавший налоговый период, в ходе которого российские экспортеры обменивают свою валютную выручку. При этом нерезиденты сохраняют свои позиции в российских бумагах, несмотря на нарастающую на рынке турбулентность.

"В целом, вокруг российской валюты складывается не самая лучшая ситуация и поводов говорить о возможном продолжении падения гораздо больше, чем об укреплении нацвалюты. При отсутствии серьезных инфоповодов, рубль продолжит движение вблизи отметки 59,80 за доллар и 70,50 за евро", - отмечает эксперт.